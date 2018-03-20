Görenler dönüp bir daha baktı onca insanın önünde...

Eğlenmek güzel, konserlerde bunu yapmak daha güzel. Ancak bazıları işi fazlasıyla abartıp, özellikle de alkolün etkisiyle tam manasıyla sapıtarak kendilerinden geçip, akıl almaz işlere imza atıyorlar. Onları görenler ise ne olup bittiğine anlam veremeden onlara bakıyor. O anlar fotoğraflanıp sosyal medyada yayınlancada dünyaya böyle yayılıp, malzeme veriyorlar. İşte birbirinden garip o fotoğraflar.