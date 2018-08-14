Görenler 12 yaşında sanıyor ama...

Polonya'da yaşayan 25 yaşındaki Tomasz Nadolski, dünyada çok nadir görülen bir hastalığa sahip.

Görenler 12 yaşında sanıyor ama...

Polonya'da yaşayan 25 yaşındaki Tomasz Nadolski, dünyada çok nadir görülen bir hastalığa sahip. Tomasz'ın yetişkin yaşına rağmen küçük bir çocuk gibi gözükmesine neden olan tıpta "Fabry" adı verilen genetik bir hastalığı var.

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Görenler 12 yaşında sanıyor ama...

Hastalığı yüzünden 12 yaşında küçük bir çocuk gibi görünen Tomasz aslında 25 yaşında. Genç Tomasz "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkeğe benzemek istiyorum. Her gün aynada gördüğüm çocuktan nefret ediyorum, çünkü ben değilim." diyor.


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Görenler 12 yaşında sanıyor ama...

Nadolski'nin sorunları yedi yaşındayken başladı ve her öğünden sonra kusmaya başladı. Ardından karnında, ellerinde ve ayaklarında ağrılar olmaya başladı. Okuldaki arkadaşlarının görünüşü dolayısıyla onunla dalga geçtiğini söyleyen Tomasz, doktorların uzun süre neyin yanlış olduğunu anlayamadıklarını, sorunlarının fiziksel değil de zihinsel olduğunu düşündüklerini anlattı.

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Görenler 12 yaşında sanıyor ama...

Deforme olan ayakları için özel ayakkabılara ihtiyaç duyan Tomasz, durumundan dolayı her gün saatlerce serum almak zorunda. Hastalıktan muzdarip Tomasz "Ailem yıkılmıştı. Farklı bir şeyler olduğunu farkettiler ama sonra doktorlara akıl hastası olduğumu anlatıp, daha fazla yemem gerektiğinine inandırdılar." diye konuştu.

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