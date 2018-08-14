Görenler 12 yaşında sanıyor ama...

Polonya'da yaşayan 25 yaşındaki Tomasz Nadolski, dünyada çok nadir görülen bir hastalığa sahip.

Polonya'da yaşayan 25 yaşındaki Tomasz Nadolski, dünyada çok nadir görülen bir hastalığa sahip. Tomasz'ın yetişkin yaşına rağmen küçük bir çocuk gibi gözükmesine neden olan tıpta "Fabry" adı verilen genetik bir hastalığı var.



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Hastalığı yüzünden 12 yaşında küçük bir çocuk gibi görünen Tomasz aslında 25 yaşında. Genç Tomasz "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkeğe benzemek istiyorum. Her gün aynada gördüğüm çocuktan nefret ediyorum, çünkü ben değilim." diyor.





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Nadolski'nin sorunları yedi yaşındayken başladı ve her öğünden sonra kusmaya başladı. Ardından karnında, ellerinde ve ayaklarında ağrılar olmaya başladı. Okuldaki arkadaşlarının görünüşü dolayısıyla onunla dalga geçtiğini söyleyen Tomasz, doktorların uzun süre neyin yanlış olduğunu anlayamadıklarını, sorunlarının fiziksel değil de zihinsel olduğunu düşündüklerini anlattı.



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