Gören şaştı kaldı iguananın aynı anda 47 tane yavrusu oldu

Kuzey Meksika, Orta Amerika, Karayip Adaları ve Güney Brezilya Yağmur Ormanları'nda yaşayan iguanalar yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde mavi ve yeşil renkte olan bu hayvanlar 10 kilograma kadar gelişim sağlıyor.