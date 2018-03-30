Gördüğünzü bu kadın tamamen gerçek hem de mecliste!

62 yaşındaki Rusya Federasyon Konseyi üyesi Valentina Petrenko'nun saç stili sosyal medyada büyük tartışma ve geyik konusu oldu. Fakat Valentina Petrenko, saç stilinden son derece memnun.

Gördüğünzü bu kadın tamamen gerçek hem de mecliste!

Mecliste genelde, erkek ağırlıklı bir politikacı grubu olur. Hepsininde şık ve resmi bir duruşları vardır. Ancak birazdan kendisini tanıma fırsatına erişeceğiniz bu politikacı, sandığını politikacılardan daha sıradışı biri. Bir şey söylemeye tabi ki gerek yok çünkü neden bahsettiğimiz gayet aşikar....

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Gördüğünzü bu kadın tamamen gerçek hem de mecliste!

62 yaşındaki Rusya Federasyon Konseyi üyesi Valentina Petrenko'nun saç stili sosyal medyada büyük tartışma ve geyik konusu oldu. Fakat Valentina Petrenko, saç stilinden son derece memnun.

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Gördüğünzü bu kadın tamamen gerçek hem de mecliste!

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'ni temsil eden 62 yaşındaki Rus siyasetçi Valentina Petrenko'nun saçları, siyasetinin önüne geçti desek yeridir. Newsweek dergisine bile konu olan saçlar için sosyal medya kullanıcıları ne yorumlar yapmadı ki!



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Gördüğünzü bu kadın tamamen gerçek hem de mecliste!

Son derece sıra dışı görünen saç stili sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimisi saç stilinin son derece muhteşem ve sıra dışı göründüğünü söyledi, kimisi de bir sonraki saç kesimini tıpkı Valentina Petrenko gibi yaptıracağını yazdı.

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