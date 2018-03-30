Gördüğünzü bu kadın tamamen gerçek hem de mecliste!

Mecliste genelde, erkek ağırlıklı bir politikacı grubu olur. Hepsininde şık ve resmi bir duruşları vardır. Ancak birazdan kendisini tanıma fırsatına erişeceğiniz bu politikacı, sandığını politikacılardan daha sıradışı biri. Bir şey söylemeye tabi ki gerek yok çünkü neden bahsettiğimiz gayet aşikar....