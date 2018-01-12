'Gördüğünüz gibi magandalık' diye söze başladı sonrası ise inanılmaz

'Gördüğünüz gibi magandalık' diye söze başladı sonrası ise inanılmaz

Magazin tarihi öyle olaylarla dolu ki, hala nasıl gerçekleştiğine akıl sır bir türlü ermiyor. Ama bir de öyle durumlar yaşanıyor ki insan ilk duyduğu anda önce kulaklarına inanamıyor, sonra da gülmeye başlıyor. Gülmemek elde değil çünkü... İşte ekranlarda ve magazin tarihinde yaşanan ve hafızalara kazınan o tuhaf anlar, olaylar.

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'Gördüğünüz gibi magandalık' diye söze başladı sonrası ise inanılmaz

Doğa Bekleriz deyince aklınıza ne geliyor, şöyle bir düşünün: Japon yapıştırıcı, değil mi? Çünkü Bekleriz, bir dönem kepçe olduğunu düşündüğü için kulaklarını Japon yapıştırıcıyla geriye doğru yapıştırdı ve sonra da gelişen alerjik reaksiyon nedeniyle hastanelik oldu.

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'Gördüğünüz gibi magandalık' diye söze başladı sonrası ise inanılmaz

Ece Erken bir dönem ekranda yemek programı sunuyordu. Bu programın bir bölümünde kendi elleriyle yaptığı krebi yedi ve zehirlenerek gözünü hastanede açtı.

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'Gördüğünüz gibi magandalık' diye söze başladı sonrası ise inanılmaz

Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yonca'sından Fatma Girik bir dönem Söz Fato'da adlı bir program yapıyordu..Girik'in programı o dönemde çok moda olan reality show'lardan biriydi. Kimi zaman kızdığı insanların kafasına mikrofonla vuran Girik, bir programda açıkta peynir satan bir satıcıya kameraların önünde tükürünce izleyenler de kelimenin tam anlamıyla şoke oldu.

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