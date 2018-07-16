Google'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

Google, 16 Temmuz 1918'de dünyaya gelen Müzeyyen Senar'ın doğum gününü unutmadı. Usta sanatçı yaşasaydı bugün 100 yaşında olacaktı.

Google'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

Tam adı Müzeyyen Dombayoğlu olan Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'nın Keles ilçesinde dünyaya geldi. Senar müzik yaşamına erken yaşlarda Anadolu Musiki Cemiyeti'nde kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve Hayriye Hanım'ın yanında başladı. Küçük yaşlarda fark edilen güçlü sesi, tanınmasını sağladı.

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Google'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

Dönemin duayen isimleri Senar'a müzik dersleri verdi ve dönemin sevilen şarkılarının yanında kendi bestelerini de öğretip söylettiler. İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Müzeyyen Senar, yaptığı programlar sayesinde geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı. Senar daha sonra İstanbul'un ünlü gazinolarında sahneye çıktı.

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Google'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

1938'de Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941'e kadar radyo ile dinleyicilere seslendi. Yıllar boyunca birçok albüm çıkararak "Cumhuriyetin Divası" ünvanına kavuştu.

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Google'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

1998 yılında Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel adlı albümü çıkardı ve Sezen Aksu'dan Tarkan'a kadar bir çalışma yaptı. 2001'de ise son albümü olan Son Okuduklarım'ı piyasaya sürdü. 1998 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı aldı ve 2004'te Sezen Aksu'nun düzenlediği ve sanatçı dostlarının katıldığı gecede 72. sanat yılını kutladı.

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