Google'da en çok bunları aradık

Google, geçen haftanın en çok aranan ve insanların ilgisini en çok çeken konuları açıkladı.

15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı... Twitter

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15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı... İşte en çok arananlar: KYK burs başvuruları -Ara Güler -Andımız -Cemal Kaşıkçı Twitter

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15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı... Mehmet Ali Erbil-Moldova -Kerem Alışık -Banu Parlak -Bircan Bali -Yerli otomobil Twitter

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