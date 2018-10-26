Google'da en çok bunları aradık

15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı...
15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı... İşte en çok arananlar: KYK burs başvuruları -Ara Güler -Andımız -Cemal Kaşıkçı
15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı... Mehmet Ali Erbil-Moldova -Kerem Alışık -Banu Parlak -Bircan Bali -Yerli otomobil
15 Ekim – 22 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan aramada 1. sırada KYK burs başvuruları olması dikkat çekti. Geçen gün hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler ve son zamanlarda sıkça tartışılan Andımız da listede üst sıralarda yer aldı... -Enes Batur -Askerlik yeri sorgulama -Simge Barankoğlu -Başbakanlık bursu, VGM burs başvurusu -Yeşim Ceren Bozoğlu
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