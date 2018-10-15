Google teknolojisi meme kanserinde yüzde 99 net sonuç veriyor!

Google, meme kanserinin teşhisi için ve bu algoritmanın geliştirilebilmesi için Hollanda'daki bir top merkezinden aldığı veri kümesini kullandı. Söz konusu veri kümesinde meme kanseri hastalarının lenf bezi taramaları bulunuyor. Patologların işlediği bu girdiler meme kanseri hastalarının lenf bezlerinden alınan doku örnekleriyle birlikte analiz edildi.
Analiz edilen bu bilgiler sayesinde kanser hücresinin ne kadar ilerleme kaydettiği ve vücutta ne kadar yayılmış olabileceğini ortaya koyuyor. Google, konuyla ilgili of Pathology and Laboratory Medicine' ve 'American Journal of Surgical Pathology' dergilerinde iki farklı makale yayınladı.
Makalelerin birinde algoritmanın çalışma sistemi ele alınırken diğerinde bu algoritmanın patologlar ile nasıl uyum gösterdiğinden bahsediyor.
YÜZDE 99 BAŞARI! Algoritmanın çalışma doğruluğunun verildiği bilgilere göre, metastaz (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçraması) evresindeki hastaların yüzde 99'unda kanser teşhisinde başarı söz konusu.
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