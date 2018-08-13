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Google sürekli takipte! Gizlilik ayarlarınızı değiştirseniz bile...

Google sürekli takipte! Gizlilik ayarlarınızı değiştirseniz bile...

ABD 'li dev teknoloji şirketi Google 'ın, istenmediği açıkça belirtildiği durumlarda bile kullanıcıların anlık nerede olduklarıyla ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu bilgi ile Google ve kullanıcılarıyla gizlilik ihlali tartışması tekrar söz konusu olabilir.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 12:46 - Güncelleme: 13-08-2018 12:46

ABD 'li teknoloji şirketi Google'ın, açıkça aksi belirtildiği durumlarda bile kullanıcılarının hareketlerini takip ettiği belirtildi.

Associated Press (AP) tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, Android cihazlarda ve iPhone'larda Google hizmetlerini kullananların, gizlilik ayarlarını değiştirmiş olsalar bile gün içinde bulundukları yerlerin kaydedilebildiği saptandı.

Çalışmada, cihazlarda "konum geçmişi" özelliği etkinleştirilmediğinde dahi bazı Google uygulamalarının otomatik olarak konum verilerini kaydettiği belirlendi.

Google'ın, haritalar uygulaması açıldığında konum verilerini depoladığı ve günlük hava durumu güncellemelerinde de otomatik olarak kişilerin bulunduğu yeri tam olarak belirlediği kaydedildi.

MİLYARLARCA KULLANICI ETKİLENİYOR

Gizlilik sorununun, Google'a haritalar veya arama için güvenen, dünya genelindeki yaklaşık iki milyar Android cihaz kullanıcısını ve yüz milyonlarca iPhone kullanıcısını etkilediği bildirildi.

Çalışmanın bulguları, Princeton Üniversitesinden bilgisayar bilimleri araştırmacıları tarafından doğrulandı. 

Geçen yıl, konum servisleri kapalı dahi olsa Android yazılımıyla çalışan cihaz kullanıcılarının konum verilerinin, yakındaki baz istasyonları aracılığıyla Google'a otomatik olarak iletildiğinin ortaya çıkmasının ardından, durumu kabul eden şirket yetkilileri, uygulamanın kısa bir süre içinde sonlandırılacağını açıklamıştı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 13:02 bunlar bilinen seyler. resmiyette yok deniyordu ki

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