Google Plus ne zaman kapanıyor tarih açıklandı kişisel hesaplar ne olacak?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı (Google Plus) kapatma kararı alan Google resmi takvimi de açıkladı. Google, 'Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır.

Google Plus ne zaman kapanıyor tarih açıklandı kişisel hesaplar ne olacak?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı (Google Plus) kapatma kararı alan Google resmi takvimi de açıkladı. Google, 'Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır. Bugünden (4 Şubat) itibaren artık kullanıcılar, yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacak' uyarısında bulundu.

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Google Plus ne zaman kapanıyor tarih açıklandı kişisel hesaplar ne olacak?

Dünya genelinde 2.2 milyar kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı ( Google Plus) kapatma kararı alan Google, resmi takvimini duyurdu. Google+ kullanıcılara konuyla ilgili bilgilendirme e-postası gönderen Google, “Kişisel Google+ hesabınız 2 Nisan 2019'da kullanıma kapatılacaktır” uyarısı yaptı. Google, ilk olarak Ekim 2018’de Google+’ı kapatma kararı aldığını duyurmuş, ardından Aralık 2018'de de, kullanım oranının düşük olması ve tüketicilerin beklentilerini karşılayacak şekilde ürün başarısını sürdürme konusunda karşılaşılan zorluklar nedeniyle Nisan 2019'da Google+ ürününün tüketicilere yönelik sürümünü kullanıma kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Google Plus ne zaman kapanıyor tarih açıklandı kişisel hesaplar ne olacak?

Konuyla ilgili olarak Google’dan yeni bir açıklama geldi. Buna göre bugünden (4 Şubat) itibaren artık kullanıcılar, yeni Google+ profilleri, sayfaları, toplulukları veya etkinlikleri oluşturamayacak.

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Google Plus ne zaman kapanıyor tarih açıklandı kişisel hesaplar ne olacak?

2 NİSAN'DA SİLİNECEK: Yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2019’da da kullanıcıların Google+ hesapları ve oluşturdukları tüm Google+ sayfaları kullanıma kapatılacak ve ilgili içerikler silinmeye başlanacak.

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