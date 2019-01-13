Google Play Store'a kullanıcıları sevindiren yeni bir özellik geldi

Kullanıcıları için her gün istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam eden Google Play Store, daha önce yayınladığı güncelleme ile Uygulamalarım bölümünde güncelleme notları göstermeye başlamıştı.

Kalan depolama alanınızı görebileceksiniz

Yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkan Play Store, kullanıcıların en büyük problemi olan depolama konusunda sevindirici bir yeniliğe imza attı. Artık kullanıcılar Uygulamalarım bölümünden depolama alanını görebilme imkanına sahip olacak.

Bir Reddit kullanıcısının dikkatini çeken bu yenilik sayesinde kalan depolama anının yüzde kaç olduğu, Uygulamalarım ve oyunlarım bölümünde görülebilecek.