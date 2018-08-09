Google Pixel 3 XL görseli ve kutu açılımı internete sızdı!

Uzun zamandır merakla beklenen Google Pixel 3 görüntüsü internete sızdı. Sızıntılarıyla ünlü Benjamin Geskin, Twitter hesabından 64 GB versiyonlu Google Pixel 3'ün fotoğraflarını paylaştı.

İnternete sızan görüntülerde çentikli ekranıyla Google Pixel 3 XL yer alırken, kutu içinde yer alan diğer aparatlar da rahatlıkla görülüyor.

GOOGLE PIXEL 3 XL TEKNİK ÖZELLİKLERİ Android 9 ile piyasaya sürülecek olan Google Pixel 3 XL, Benjamin Geskin'in paylaştığı görsellerde de yer aldığı üzere 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemciye sahip. 4 GB RAM'e sahip GOOGLE PIXEL 3 XL, Geekbench sonuçlarıyla tek çekirdek skoruyla 2426 puan toplamayı başarmıştı. Google Pixel 3 XL, çoklu çekirdek puanıyla da 8355 puan alıyor. Şimdi hemen bunu kısa zaman içinde incelediğimiz muadil akıllı telefonlarla kıyaslayacak olursak, Pixel 3 XL listeye tek çekirdek skoruyla LG G7 ThinQ'nun yanında giriyor.

GOOGLE PIXEL 3 TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU Bu kapsamda Kanadalı içerik üreticilere sunulan teklif sayesinde Google Pixel 3’ün tanıtım tarihi ortaya çıktı. Açıklama kısmında Pixel 3 serisinin 4 Ekim 2018 tarihinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu sürpriz olmadı. Geleneği bozmak istemeyen Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini ise 4 Ekim 2017 tarihinde tanıtmıştı.

  • Teknoloji 09 Ağustos 2018 07:55
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