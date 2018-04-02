Google Maps'te gördü peşine düştü!

Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka Google Maps’te gizemli bir şekil gördü ve peşine düştü.

Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka Google Maps’te gizemli bir şekil gördü ve peşine düştü. Sina Çölü’nün ortasında yer alan gizemli şekle ulaştığında ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Günümüzde Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Google Maps görüntülerinden keşfedilen bu gizemli yapıları gören bir çok insan ise bu keşfedilmemiş yerler ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fotoğraflar: Kaupo Kikka, Pinterest, Alamy, grandchild, tenpieknyswiat Twitter

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İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi. Gördüğü gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı hedeflediği yere ulaştığında, görenlerin inanamadığı bir yer buldu.Karşınızda çölün tam ortasında hiç kullanılmamış ve çok uzun süre önce inşa edilmiş bir açık hava sineması…Çılgın bir Fransız tarafından yaptırılmış olan sinema hakkında bir çok bilgi bulunuyor. Twitter

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Bunlar arasında en ilginç olanıysa bu sinemada şuana kadar hiçbir filmin gösterilmemiş olması…Sinemanın yapılış hikayesiyse oldukça ilginç... 2000’lerin başında çılgın Fransız bir gün kendini Sina Çölü'nde buluverir. 'Çölün ortasında neden bir açık hava sineması olmasın?' fikri de o zaman aklına gelir.Aklına gelen fikirle beraber Paris’e dönen Fransız bu proje için para bulur.



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