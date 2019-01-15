Google, Japonya'da rekor değerinde cezaya çarptırıldı

Google'ın Japonya’daki operasyonlarını yürüten ekip, 2015 yılında kazandığı reklam gelirlerini, vergi oranlarının düşük olduğu Singapur’daki Google ofisine kaydettirdiği ortaya çıkmıştı. Ekibin vergi yükümlülüğünü azaltmak için yaptığı iş yasa dışı olarak nitelendirildi ve Google, para cezasına çarptırıldı.

Tokyo’daki denetleyici kurumlarla anlaşma yoluna giden Google, 1 milyar yen (9.2 milyon dolar) tutarındaki vergiyi geri ödemeyi kabul etti. Google Japonya, söz konusu cezanın ardından 2016 yılı sonu mali raporlarını revize etti.

Vergi düzenlemesi geliyor

Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi küresel internet şirketlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

Kamuoyunda GAFA olarak bilinen düzenleme, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren teknoloji devlerinin, elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilmesi amacını taşıyor; ancak Google ve Apple dahil olmak üzere çeşitli teknoloji şirketlerinin Avrupa merkezi olan İrlanda gibi ülkeler bu düzenlemeye karşı çıkıyor.

Fransa, AB’deki reklam satışlarından yüzde 3 oranında vergi alınması konusunda Almanya ile işbirliği yapıyor. Google başta olmak üzere birçok internet şirketini ilgilendiren düzenlemenin 2021 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.