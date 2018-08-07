Google Earth'de dikkat çeken görüntü

Google Earth sayesinde ortaya çıkan Yunanistan’daki tanımlanamayan cisim akıllarda soru işareti bıraktı. Kısa sürede dünyanın gündemine oturan cismin uzay gemisi olduğu dahi düşünüldü. Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi. İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk bakışta UFO’ya benzeyen görüntünün ne olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor. Sahile yakın bir konumda denizin altında olduğu görünen cisim ilk bakışta UFO’ya benziyor. Cisim insan yapısına da pek benzemiyor. Zira böyle olsa uzun süre burada şeklini koruyarak duramazdı.

