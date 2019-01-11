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Google Chrome kullananlara müjde! Reklamları engelleyebileceksiniz

Google Chrome kullananlara müjde! Reklamları engelleyebileceksiniz

Dünya üzerinde en çok kullanılan tarayıcılar arasında zirveyi oynayan Google Chrome, gereksiz reklamları ortadan kaldırıyor.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 15:46 - Güncelleme: 11-01-2019 15:46

Kullanıcıların en fazla muzdarip olduğu sorunlardan biri olan internet reklamları. Özellikle Google Chrome kullanıcıları, bu dertten iki kat daha fazla şikayetçi. Kullanıcılarının, internette saf ve temiz bir şekilde dolaşmalarına imkan verecek olan Google, gereksiz reklamlar engelleyecek.

Google, yaptığı açıklama ile geçen yıl Amerika, Kanada ve Avrupa’da sınırlı kullanıcılara sunduğu reklam engelleme özelliğini 9 Temmuz 2019 itibariyle bütün ülkelere açacağını açıkladı.

Google, yaptığı düzenlemeler ile geçen yıldan itibaren reklamlar koalisyonunun hazırladığı kılavuzlara dayanarak pop-up olarak çıkan ve otomatik olarak oynayan yüksek sesli reklamları engellemeye başlamıştı.

Bu uygulamada Google, önce web sitesini uyaracak. Google'ın açıklamasında ayrıca “Bizim nihai amacımız reklamları engellemek değil, herkes için daha iyi bir internet ortamı sunmak” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ataş 11 Ocak 2019 15:55 Reklam nedir ya reklamsız internet iyi olur.

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