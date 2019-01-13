Google Asistan'a işimizi çok kolaylaştıracak bir özellik daha geliyor!

Google şimdilerde, sesli dijital asistanı Google Assistant'a yeni bir özellik daha getirmeyi planlıyor. Söylenen mesajları analiz eden Google Assistant'ın bu mesajlarda gerekli noktalama işaretlerini kendi başına doldurması planlanırken, bu özelliğin hayata geçmesi kullanıcıları bir dertten kurtarmış olacak.

Bu özelliği kullanabilmek için kullanıcının iOS ve Android'de Google'ın bu servisini kullanıyor olması gerekiyor. Noktalama işaretlerinin otomatik yerleşme işleminin dayanağı da aslında yapay zeka teknolojisi. Yapay zekânın ve özdevinimli öğrenme teknolojisinin insanların mesajlaşma alışkanlıklarına nasıl uyum sağlayacağını görmek içinse biraz beklemek gerekiyor.

iOS kullanıcılarına Google Asistan müjdesi