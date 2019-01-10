  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVNun bilgiyle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Google Asistan'a bomba gibi yeni bir özellik geldi

Google Asistan'a bomba gibi yeni bir özellik geldi

Kısa süre önce Türkçe dil desteği de eklenerek Türk kullanıcılarını büyük bir zorluktan kurtalan Google Asistan, CES 2019'daki etkinlikle beraber tercüman moduna sahip oldu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 10-01-2019 11:56 - Güncelleme: 10-01-2019 11:56

Türkçe olarak kullanıcılarının adeta hayran kaldığı Google Asistan'a tercüman modu eklendi. Aralarında Türkçe’nin de olduğu 27 farklı dile destek veren tercüman modu, farklı dili konuşan insanların iletişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Log.com'un haberine göre daha çok ticari işletmeler (Özellikle otel resepsiyonları) düşünülerek tasarlanan özellik, açıklandığı kadarıyla Google Home hoparlörler ve Lenovo’nun öncülük ettiği akıllı ekran modellerinde görev yapıyor.

Daha kolay iletişim
Bu sistem sayesinde iki farklı dili konuşan kişi karşılıklı olarak sohbet edebiliyor. Sistem iki farklı dili de dinliyor ve karşı tarafa sesli olarak istediği dilde anlık çeviri yapıyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Google Asistan'a bomba gibi yeni bir özellik geldi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro