Google Asistan'a bomba gibi yeni bir özellik geldi

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Türkçe olarak kullanıcılarının adeta hayran kaldığı Google Asistan'a tercüman modu eklendi. Aralarında Türkçe’nin de olduğu 27 farklı dile destek veren tercüman modu, farklı dili konuşan insanların iletişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Log.com'un haberine göre daha çok ticari işletmeler (Özellikle otel resepsiyonları) düşünülerek tasarlanan özellik, açıklandığı kadarıyla Google Home hoparlörler ve Lenovo’nun öncülük ettiği akıllı ekran modellerinde görev yapıyor.
Daha kolay iletişim
Bu sistem sayesinde iki farklı dili konuşan kişi karşılıklı olarak sohbet edebiliyor. Sistem iki farklı dili de dinliyor ve karşı tarafa sesli olarak istediği dilde anlık çeviri yapıyor.
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