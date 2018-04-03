Google 9 yıllık hizmetine son veriyor

Google, dokuz yıldır hizmet verdiği URL kısaltma servisi Goo.gl'yi sonlandırma kararı aldı, işte ayrıntılar.

Google, dokuz yıldır hizmet verdiği URL kısaltma servisi Goo.gl'yi sonlandırma kararı aldı, işte ayrıntılar. Google, dokuz yıl önce kullanıma sunduğu Goo.gl servisini kapatma kararı aldı. Bildiğiniz gibi bu uygulama, uzun URL'leri kısaltarak daha derli toplu hale getiriyor; böylece paylaşmak çok daha kolay hale geliyor. Twitter

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Google şirket yöneticilerinden Michael Hermanto, yaptığı açıklamayla servisin 13 Nisan'dan itibaren kapatılacağını ifade etti. Ancak 31 Mart'tan önce servise dahil olmuş kişiler Google'ın URL kısaltma hizmetinden 30 Mart 2019'a kadar yararlanmaya devam edebiliyor. Bu tarihten sonra Goo.gl sistemine geçen kişiler ise az önce bahsedildiği üzere 13 Nisan'da kullanım son buluyor. Twitter

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Peki ama neden böyle bir karar alındı? Google'ın, URL kısaltma hizmetini alma sebebinin Firebase Dynamic Links (FDL) formatına geçiş olduğu belirtiliyor. Twitter

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