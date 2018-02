Gönüllüler, Nihat Doğan'ı çıldırttı; Survivor adası inledi!

Survivor 2018'de muhteşem ödüller gelmeye devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları bu akşam oldukça lezzetli bir ödül için mücadele ettiler. All Star takımında oyun sonrasında Nihat Doğan oldukça sinirlendi ve iki taraf arasında gerilim yaşandı. Peki, Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları...

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?: Survivor 2018'in 22 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları arasında oldukça hırslı bir mücadele gerçekleşti. Ödül oyunu öncesinde Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çıldırdı. Ödül pizzaydı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Gönüllüler takımı vitesi biraz daha yükseltti. Seriye bağlayan Gönüllüler takımı Survivor All Star takımı karşısında 10-2'lik bir üstünlük sağladı ve pizza ödülünün sahibi oldu.