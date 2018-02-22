Gönüllüler, Nihat Doğan'ı çıldırttı; Survivor adası inledi!

Survivor 2018'de muhteşem ödüller gelmeye devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları bu akşam oldukça lezzetli bir ödül için mücadele ettiler. All Star takımında oyun sonrasında Nihat Doğan oldukça sinirlendi ve iki taraf arasında gerilim yaşandı. Peki, Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları...
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?: Survivor 2018'in 22 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları arasında oldukça hırslı bir mücadele gerçekleşti. Ödül oyunu öncesinde Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çıldırdı. Ödül pizzaydı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Gönüllüler takımı vitesi biraz daha yükseltti. Seriye bağlayan Gönüllüler takımı Survivor All Star takımı karşısında 10-2'lik bir üstünlük sağladı ve pizza ödülünün sahibi oldu.
NİHAT DOĞAN ÇILDIRDI: Ödül oyununu kaybeden All Star takımının morali oldukça bozuldu. Aç karınlarını doyuracak olan Gönüllüler takımı ise farklı galibiyetin ardından oldukça büyük bir sevinç yaşadılar. "Tarihi fark" sözleriyle sevinen Gönüllüler takımı, Nihat Doğan'ın gazabına uğradı. Bu sözü duyan Ümit Karan ve Nihat Doğan büyük tepki gösterdi. Nihat Doğan, tarihi fark sözünü sarf eden Anıl için sert konuştu. Ödül oyununu sonrası Gönüllüler takımının sevincine çıldıran Nihat Doğan bir türlü sakinleşmedi. Rakibe eleştirilerini seremonide de sürdüren Nihat'a cevabı Anıl verdi.
HİNDİSTAN CEVİZİ KRİZİ: All Star adasındaki kızlar ve erkekler arasında hindistan cevizi paylaşımı sırasında kriz çıktı. Adem barakada yatarken kızların gelmesi sonrası ortalık gerildi.
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