Gonca Vuslateri yeni dövmesiyle takipçilerinden büyük beğeni aldı

Öte yandan Gonca Vuslateri son olarak başrol olarak yer aldığı 'Tehlikeli Karım' dizisiyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak maalsef dizi reytinglerde istenilen başarıyı elde edememiş ve kısa sürede yayından kaldırılmıştı.