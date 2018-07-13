Gonca Vuslateri yeni dövmesiyle takipçilerinden büyük beğeni aldı

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Gonca Vuslateri dövme yaptırdı. Vuslateri, sırtına yaptırdığı büyük boy gül dövmesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gonca Vuslateri’nin gül dövmesi, Instagram’da 4 binden fazla beğeni aldı. İşte Gonca Vuslateri'nin takipçilerinden büyük beğeni toplayan o dövmesi..
Öte yandan Gonca Vuslateri son olarak başrol olarak yer aldığı 'Tehlikeli Karım' dizisiyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak maalsef dizi reytinglerde istenilen başarıyı elde edememiş ve kısa sürede yayından kaldırılmıştı.
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