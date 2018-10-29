Gomis'ten Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım hakkında açıklama!

Galatasaray, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği gollerle Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık skorla sahadan mağlup olarak ayrıldı.

"SESLİ GÜLÜYORUM" PAYLAŞIMI

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran ancak transfer döneminde Galatasaray'dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.



Gomis, "Sesli gülüyorum" diyerek güldüğü fotoğrafını paylaştı.





YANLIŞ ANLAŞILDIM

Bafetimbi Gomis, "Son gönderimle ilgili bir yanlış anlaşılmayı netleştirmek istiyorum. Kalbimde ayrı bir yer tutan Galatasaray ile dalga geçmek asla söz konusu olamaz. O gönderiyi yayınlandığımda antrenmandan çıkmıştım ve henüz maçın sonucunu bile bilmiyordum." şeklinde kendini savundu.