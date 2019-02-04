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Golü attı acı haberi soyunma odasında aldı

Golü attı acı haberi soyunma odasında aldı

Denizlispor’un Nijeryalı forvet oyuncusu Landre Kehinde, bugün oynanan Hatayspor maçının 90. dakikasında takımının beraberlik golünü atmasının ardından, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 07:29 - Güncelleme: 04-02-2019 07:29

Spor Toto 1. Lig’in 20.haftasında oynanan Hatayspor-Denizlispor karşılaşması 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Hatayspor’un golünü 34. dakikada Gökhan Karadeniz atarken, Denizlispor’un golünü ise 90. dakikada Landre Kehinde attı.

ACI HABERİ SOYUNMA ODASINDA ALDI
Denizlispor’un beraberlik golünü atan 24 yaşındaki Landre Kehinde, maçtan sonra soyunma odasına gittiği sırada gelen telefonla babasının hayatını kaybettiğini öğrendi. Aldığı haber sonrası fenalık geçiren genç oyuncuya takım arkadaşları ve sağlık görevlileri yardım etti. Oyuncunun bugün Nijerya'ya giderek babasının cenazesine katılacağı öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Denizlispor Kulübü’nden yapılan açıklama, “Futbolcumuz Landre Kehinde'nin babasının vefat ettiğini Hatayspor maçı sonrasında büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Lanre Kehinde'nin acısını en içten duygularımızla paylaşıyor, başta Lanre Kehinde olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

 

 

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Kaynak : DHA

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