Golf sahasında şoke eden olay kimse ne olduğunu anlamadı

ABD’nin Florida eyaletindeki Naples kentinde yer alan bir golf sahası, görenleri şoke eden bir olaya geçen hafta sahne oldu. Golf kulübünün müdavimlerinden Richard Nadler, onuncu delik civarında iki soğukkanlı hayvanın kavga ettiğini gördüğünü anlattı. Carolyn Maxim de “Burası hayvanat bahçesi gibi” ifadesiyle iki hayvanın kavgasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter

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Dünyanın en büyük beş yılanından biri olan Burma pitonu ile bir timsahın ölümcül kavgasının, yılanın kafasını ısıran timsahın galibiyetiyle sonuçlandığı tahmin ediliyor. Normalde Asya’da yaşayan Burma pitonu, sonradan geldiği ABD’de ‘işgalci tür’ oldu ve bölgenin yerlisi hayvanları öldürerek ekosisteme tehlike oldu. Twitter

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Dünyanın en büyük beş yılanından biri olan Burma pitonu ile bir timsahın ölümcül kavgasının, yılanın kafasını ısıran timsahın galibiyetiyle sonuçlandığı tahmin ediliyor. Normalde Asya’da yaşayan Burma pitonu, sonradan geldiği ABD’de ‘işgalci tür’ oldu ve bölgenin yerlisi hayvanları öldürerek ekosisteme tehlike oldu. Twitter

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