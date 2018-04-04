Golf deliği ile ilişkiye girdi görenlerin ağzı açık kaldı

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İngiltere'de Steven Gayton isimli adam bir golf sahasındaki delikle ilişkiye girmeye çalışan bir adamı görüntüledi. Tuhaf olay sosyal medyada tepki çekti.
Merseyside'daki Brackenwood Golf Sahası'nda meydana gelen olayda, deliğin direğini eliyle kaldırıp kendini tatmin eden adam bu eylemine iki dakiya yakın süre devam etti. Çevredekileri fark etmesine rağmen aldırış etmeyen adam işini bitirdikten sonra direği yerine takarak olay yerinden uzaklaştı.
Olayı görüntüleyen adam "Gördüğüm en talihsiz, en kötü şeydi" derken, adamın sarhoş olmadığını da sözlerine ekledi. Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 350 bin kez görüntülendi.
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