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Golcü futbolcudan olay yaratan Ronaldo açıklaması!

Golcü futbolcudan olay yaratan Ronaldo açıklaması!

Sezon başında Juventus’tan ayrılarak Milan’a transfer olan Arjantinli forvet Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo transferi nedeniyle İtalyan devinin kendisini kulüpten kovduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 23:39 - Güncelleme: 18-10-2018 23:39

Milan’a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 30 yaşındaki Arjantinli forvet Gonzalo Higuain, “İtalya Kupası finalinden sonra içimde bir şeyler kırıldı. Beni yolladıktan sonra hemen Ronaldo’yla imzaladılar” ifadelerini kullandı.

Ayrılık süreciyle ilgili La Gazetta Dello Sport’a konuşan tecrübeli yıldız, “Ayrılmak benim kararım değildi. Juve’ye her şeyimi verdim. Birçok kupa kazandım ve sonra Ronaldo geldi. Kulüp kaliteyi yükseltmek istediğini ve burada kalamayacağımı söylerek çözüm bulmamı istediler” dedi.

Yine de kulüple bir sorunu olmadığını söyleyen Higuain, “Onlara karşı içimde sevgi var. Hem takım arkadaşlarım hem de taraftarlardan hep sevgi gördüm. Ama ayrılmayı ben istemedim. Herkesin söylediği gibi, beni onlar kovdu. Milan’da aile havası var beni tamamen kabullendiler” şeklinde konuştu.

2016 yılında Napoli’den rekor bir bedelle 90 milyon Euro’ya Juventus’a transfer olan Arjantinli yıldız, siyah beyazlı ekiple 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. Milan kariyerine harika bir başlangıç yapan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, şu ana kadar çıktığı 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı. Milan, 18 milyon euro kiralama ücreti ödediği Higuain’i satın almak için 36 milyon euro daha ödeyecek.

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