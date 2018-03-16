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"Gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünün öğretmeni olmazsın"

"Gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünün öğretmeni olmazsın"

"Alija" dizisinin senaristi gazeteci-yazar Ahmet Tezcan, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik düzenlediği "Mesleki Gelişim Akademisi" etkinlikleri kapsamında "Aliya İzzetbegoviç'in liderliği ve örnek şahsiyeti" konulu konferans verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 13:48 - Güncelleme: 16-03-2018 13:48

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya (Alija) İzetbegoviç'in hayatını konu alan "Alija" dizisinin senaristi gazeteci-yazar Ahmet Tezcan: "Onun üzerinde durduğu hayal gerçekleşmiş olsaydı bugün Avrupa'nın en güçlü devleti Yugoslavya'ydı ama emperyalistler bu potansiyelin farkında oldukları için ırkçılık damarından girip birbirine düşürdüler." dedi.

Tezcan, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik düzenlediği "Mesleki Gelişim Akademisi" etkinlikleri kapsamında "Aliya İzzetbegoviç'in liderliği ve örnek şahsiyeti" konulu konferans verdi.

İzetbegoviç'in "Gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünün öğretmeni olmazsın." şeklinde düşünen, devlet adamları içinde filozof olarak bilinen bilge bir lider olduğunu anlatan Tezcan, onun, son yüzyılın düşünürleri arasında müstesna yeri bulunduğunu ifade etti. Tezcan, İzetbegoviç'in en önemli öğretmeninin annesi olduğunu, özellikle dini noktada birçok şeyi annesinden görerek öğrendiğini ifade etti.

"TARİHİN EN ALÇAKÇA SOYKIRIMI YAŞANDI": Tezcan, Osmanlı'dan sonra neredeyse kendi kimliklerini ifade edemeyen bir halk grubu içerisinde yaşayan İzetbegoviç'in hayatını incelemeye başladığında kafasındaki fikir sancısının 15 yaşında başladığını ve bunu 17 yaşında tamamladığını gördüğünü belirterek, bir taraftan Kur'an, bir taraftan Alman filozof Immanuel Kant'ı incelediğini kaydetti.

Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırpların Osmanlı döneminde 500 yıla yakın bir süre bir arada yaşadığına dikkati çeken Tezcan, şöyle konuştu:

"Osmanlı çekildikten sonra ayrılık türküleri söylemeye başlıyor Hırvatlar ve Sırplar. Onun üzerinde ısrarla durduğu bir şey var; 'Yugoslavya sınırlarını bozmayalım, sistemi demokrasiye geçirelim' diyor. Şayet onun üzerinde durduğu bu hayal gerçekleşmiş olsaydı bugün Avrupa'nın en güçlü devleti Yugoslavya'ydı ama emperyalistler bu potansiyelin farkında oldukları için ırkçılık damarından girip birbirine düşürdüler. Tarihin en alçakça soykırımı yaşandı."

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