BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- Uludağ karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin süreceği belirtildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Gökyüzünden tespit edildi: Ceza yağdı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER