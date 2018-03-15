Gökten altın ve pırlanta yağdı bu ana tanık olanlar çılgına döndü

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyeti'nde gökten altın ve pırlanta yağdı. Bu ne film senaryosu ne de bir şaka tamamen gerçek... Birçoğumuz başımıza böyle bir şey gelmesini hayal ederiz. İşte o hayaller gerçek oldu ancak buradan çok çok uzakta. Peki nasıl gerçekleşti bu olay?