Gökten altın ve pırlanta yağdı bu ana tanık olanlar çılgına döndü

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyeti'nde gökten altın ve pırlanta yağdı. Bu ne film senaryosu ne de bir şaka tamamen gerçek... Birçoğumuz başımıza böyle bir şey gelmesini hayal ederiz. İşte o hayaller gerçek oldu ancak buradan çok çok uzakta. Peki nasıl gerçekleşti bu olay?
Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış sırasında açılınca, tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı. Şimdi güvenlik güçleri milyonlarca dolar değerindeki yükü alanda ve çevredeki tarlarda toplamaya çalışıyor. Yöre halkı ise Yakutsk havalimanı çevresinde “Belki ben de bulurum” düşüncesiyle dolaşıyor.
Alışılmışın çok dışındaki tuhaf olay bu sabah meydana geldi. “Yakutmedya” haber sitesinin duyurduğuna göre AN-12 nakliye uçağı tamı tamına her biri 20 kilo ağırlığında olan 172 altın külçeyi, 200'e yakın platin külçeyi ve miktarı belirtilmeyen elmas yükünü alarak yola çıktı.
Uçak tam havalandığında kargo bölümü kapağı açılınca olanlar oldu. Altın külçeler ve geride kalan değerli yük pistin üzerine dökülmeye başladı. Pırlanta dolu torbalar ise pistin dışına kadar uçtu.
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