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Gökhan Yüksel kimdir aslen nereli yaşı kaç evli mi Gökhan Yüksel eşi

Gökhan Yüksel kimdir aslen nereli yaşı kaç evli mi Gökhan Yüksel eşi

Siyaset ile ilgilenen genç isimlerinden biri olan Gökhan Yüksel aslen Kartal doğumlu ve henüz 33 yaşında. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan Gökhan Yüksel evli değil.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 11:15 - Güncelleme: 28-01-2019 10:50

Türk siyasetinin en genç isimlerinden biri olan Gökhan Yüksel İstanbul kartal doğumlu ve 33 yaşında. Siyasetin yeni yüzlerinden biri olan  Gökhan Yüksel Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Gökhan Yüksel evli mi eşi kim sorusu ise merak edilenler arasındaydı. Gökhan Yüksel henüz evli değil. 

1987 yılında Kartal’da doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Lisans Programı’nı ve sonrasında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.

An itibariyle Aston Üniversitesinde İşletme Doktorası yapmakta. Yerel yönetimlerde ekonomi ve bütçe konusunda tez çalışmamı sürdürmekte.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu.

Belediye Meclis Üyeliği görevi; Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle devam etti.

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