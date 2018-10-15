Gökhan Töre'nin idmandan kovulma nedeni belli oldu!

Beşiktaş'ın dün 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında Gökhan Töre ile Şenol Güneş arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Edinilen bilgiye göre; Tecrübeli çalıştırıcı, maç sırasında 10 numara pozisyonunda oynayan Gökhan Töre'ye sol kanada geç diye sert bir dille uyardı. Milli oyuncu bulunduğu pozisyonda oynama isteğini dile getirince, bu duruma çok sinirlenen Şenol Güneş, Töre'yi idmandan kovdu.

Antrenmanın sona ermesinin ardından, tartışmanın tatlıya bağlandığı da gelen bilgiler arasında.