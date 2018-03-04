Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu işte ilk açıklama !

Kısa bir süre önce Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılacağı iddia edilmişti. İddianın kaynağı ise yine kendisinin yaptığı açıklamaydı. Resmi açıklama Gökhan Özoğuz'dan geldi. Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu işte ilk açıklama !

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Özoğuz'un bir takım sözleri üzerine O Ses Türkiye'den ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonunda Gökhan Özoğuz'dan resmi açıklama geldi. Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

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Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu işte ilk açıklama !

Gökhan Özoğuz ne demişti?Günaydın'da yer alan habere göre; Gökhan Özoğuz "Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim" demişti

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Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu işte ilk açıklama !

Acun Ilıcalı ‘O Ses Türkiye’ jürisi Gökhan Özoğuz’un önümüzdeki sezon programda yer almayacağını açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ilıcalı, “Gökhan’ın sözleri yanlış anlaşıldı. Verilmiş bir karar yok, ne olacağına yazın bakacağız” dedi.

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Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu işte ilk açıklama !

GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN İLK AÇIKLAMA; O Ses Türkiye programının jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz'un yarışmadan ayrılacağı ve müziğe ağırlık vereceği iddia edildi. Acun Ilıcalı'dan sonra Athena Gökhan da yanlış anlaşıldığı açıkladı.

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