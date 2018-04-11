Gökçek'ten yeni La Casa De Papel mesajları o tişörtler

Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanında Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve darbe işareti olduğunu iddia eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten yeni mesajlar geldi.
Gökçek, dizi için basılan tişörtlere değinerek, "Gençleri bir yerlere yönlendirmek masum bir hareket mi, kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazdı.
Gökçek dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını iddia ederek karakterler için basılan tişörtlere tepki gösterdi. Gökçek, bu sefer de bir alışveriş sitesinde dizi için basılan tişörtlerin masum olmadığını savundu. La Casa De Papel'in Türkiye'de yayınlanmadığını söyleyen Gökçek'e göre basılan 60 tişört, gençliği 'bir yerlere yönlendirmek istiyor.'
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda bazı mesajlar olduğunu iddia etmişti.
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Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasındanDEVAMI »
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