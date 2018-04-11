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Gökçek'ten yeni La Casa De Papel mesajları o tişörtler

Gökçek'ten yeni La Casa De Papel mesajları o tişörtler

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitter hesabından La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam etti.. Gökçek karakterler için basılan tişörtlere tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 08:19 - Güncelleme: 11-04-2018 08:19

Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanında Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve darbe işareti olduğunu iddia eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten yeni mesajlar geldi.

Gökçek, dizi için basılan tişörtlere değinerek, "Gençleri bir yerlere yönlendirmek masum bir hareket mi, kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazdı.

Gökçek dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını iddia ederek karakterler için basılan tişörtlere tepki gösterdi. Gökçek, bu sefer de bir alışveriş sitesinde dizi için basılan tişörtlerin masum olmadığını savundu. La Casa De Papel'in Türkiye'de yayınlanmadığını söyleyen Gökçek'e göre basılan 60 tişört, gençliği 'bir yerlere yönlendirmek istiyor.'

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda bazı mesajlar olduğunu iddia etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Vatandaş 11 Nisan 2018 09:32 Omurgalı insanların söylediğine itibar edilir senin gibi korkakların değil.

    CEVAP YAZ 2 5
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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