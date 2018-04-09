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Gökçek'ten bomba iddia! Ali Koç'a suikast işareti veren dizi

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten bir bomba bir iddia geldi. Gökçek İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 11:09 - Güncelleme: 09-04-2018 11:09

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek bomba bir iddiakyla gündeme geldi. Gökçek Ali Koç'a suikast yapılacağını iddia etti.

İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosuyla ilgili açıklama yapan Gökçek, dizi tanıtımının Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ömer Turan isimli kullanıcının La Casa De Papel dizisinin fragmanı hakkındaki iddialarının ardından benzer açıklamalar Gökçek'ten de geldi.

İŞTE DİZİDE ALİ KOÇ'A BENZEDİĞİ SÖYLENEN OYUNCU

ALİ KOÇ'A SUİKASTI AKLA GETİRDİ: Fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.

YETKİLİLER TARAFINDAN SORGULANMALI

Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajında Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.

Gökçek'in mesajları şöyle:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Talat 09 Nisan 2018 11:25 Harbiden devreler yanmis.. Allah bu millete yeni bir rejim, yeni lider kadrolari nasip etsin..

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