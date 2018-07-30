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Gökçek'e büyük şok! Parklardan ismi silindi! Kim bu 'Adnan'?

Gökçek'e büyük şok! Parklardan ismi silindi! Kim bu 'Adnan'?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in parklara attığı imzaları, beyaz şeritlerle kapatıldı. Gökçek, parklardan imzasını kaldırtan kişinin Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'Adnan' isimli daire başkanı olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 09:44 - Güncelleme: 30-07-2018 09:54

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra büyük reklam kampanyalarıyla yaptırdığı Ankapark ve dinazor heykelleri başta olmak üzere birçok projesi adeta çöpe dönünen Melih Gökçek'e bir şok daha. Ankara'nın parklarındaki Gökçek imzaları silinmeye başlandı. 

Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan 'İ. Melih Gökçek' ifadesi kaldırıldı. Parklara attığı imzaların üzeri beyaz şeritle kapatılan Melih Gökçek, bunun sorumlusunun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki 'Adnan' isimli daire başkanı olduğunu iddia edip, "Kimse buna söz geçiremiyor" dedi. 

'TEŞEKKÜRLER ADNAN'... Parklardan isminin silindiğinin haber olması üzerine Melih Gökçek Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gökçek, Twitter hesabından "Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin… Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum…" mesajını paylaştı.

ADNAN YUVA'YI MI HEDEF ALDI... Bu mesajla Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva'yı hedef aldığı öne sürüldü. Adnan Yuva, yeni başkan Mustafa Tuna'nın koltuğuna oturmasının ardından göreve getirdiği ve daha önce birlikte çalıştığı isimlerden biriydi.

'GAZETECİLERE İRAYIP DA... 'Gökçek, 'Adnan'ı suçlayan peş peşe iki tweet daha attı. İşte o paylaşımlar...

"Bugüne kadar cevap vermedim ama, adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediye de çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak ‘haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik' demesine canım sıkıldı. Twitimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum. tek tek RT edemedim.

KİMSE BU DAİRE BAŞKANINA LAF GEÇİREMİYOR... Maalesef bütün bu işleri belediye de tek kişi organize ediyor ve kimsenin lafı bu daire başkanına geçmiyor… Kızılay'ın ortasında 15 Temmuz'un simgesi bayrağı kaldırttıran aynı kişi. tamir etmek için söktük diye medyaya açıklama yapmıştı. aradan 8 ay geçti.."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • osman cancan 30 Temmuz 2018 09:57 Atatürk'ün isminin unutturulmaya çalışıldığı bir dömnemde Gökçek de kim oluyormuş?Adı silinse ne olur silinmese ne olur...

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KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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