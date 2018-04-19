Gökçek gitti Ankara'da 'Gülen' isimleri tarih oldu!

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin terörle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda 7 ayrı cadde ve sokak ismi değiştirildi. Ankara Valiliği’nin de 'olur' onayının ardından yeni tabelalar Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerlerine takıldı. Sokak ve caddelerin yeni isimleri birlik ve beraberliği çağrıştıran, 'Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı' oldu.