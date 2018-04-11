Gökçe Bahadır'dan aşk iddialarına yanıt!

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran “Ufak Tefek Cinayetler” dizisindeki rol arkadaşı Mert Fırat’la adı anılan Gökçe Bahadır, önceki gün İstinye Park’taydı. Güzel oyuncu adı aşk dedikodularına karıştığı Mert Fıra'la ilgili konuştu.

''ARAMIZA MESAFE KOYMADIK''

Oyuncu, söylentilerin Fırat’la arasını açmadığını söyledi: “Mert’le arkadaşlığımız gayet iyi devam ediyor. Bu haberler yüzünden aramıza mesafe koymadık. Herhalde dizi partnerlerinin kaderi bu; hep yakıştırma yapılıyor.”