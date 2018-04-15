Gökçe Bahadır sesiyle herkesi büyüledi

Star’da yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, dizi gereği mikrofonun başına geçti.

Levent Yüksel'in sevilen parçası Medcezir'i seslendiren Bahadır, provadan kısa videoyu Instagram hesabına yükledi.

'ÇOK HEYECANLIYIM' Paylaşımının altına 'Çok heyecanlıyım @ufaktefekcinayetler için söylediğim ilk şarkı.En sevdiğim Levent Yüksel şarkılarından biri olan Medcezir’in sevgili @cemoget düzenlemesiyle çok farklı bir tadı oldu. Bu duyduğunuz sadece piyanoyla provadan bir an.Asıl videonun tamamı yarın akşam @ufaktefekcinayetler dizi hesabında ve youtube da yayınlanacak. Meraktayım' yazdı.

Bahadır, sesi ile hayranlarından tam not aldı.

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