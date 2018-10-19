Gökçe Bahadır sesiyle büyüledi!

İSTANBUL Üsküdar'daki bir AVM'de düzenlenen VOGUE Fall Escape Parti’sine moda ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın tek şarkılık sahne performansı geceye damgasını vurdu.

Moda ve cemiyet dünyasının katılımıyla gerçekleşen partide konuklar Aykut Gürel & Friends’in performasıyla keyifli anlar yaşarken gecenin sürprizi ise ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın performansı oldu. Bahadır, oyunculukta olduğu gibi sahnedeki harika performansıyla da davetlilerinden tam not aldı. Partiye katılan isimler arasında Gökçe Bahadır’ın yanı sıra, Şirin Ediger, Şansım Adalı, Nergis Kumbasar, Mine Kalpakçıoğlu, Elif Edes, Gizem Girav, Özge Sayman ve Almila Ada da vardı.