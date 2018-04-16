Gökçe Bahadır Levent Yüksel'in ünlü parçasını bakın nasıl seslendirdi

Star’da yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, dizi gereği mikrofonun başına geçti.​Levent Yüksel'in sevilen parçası Medcezir'i seslendiren Bahadır, provadan kısa videoyu Instagram hesabına yükledi. Paylaşımının altına 'Çok heyecanlıyım @ufaktefekcinayetler için söylediğim ilk şarkı.En sevdiğim Levent Yüksel şarkılarından biri olan Medcezir’in sevgili @cemoget düzenlemesiyle çok farklı bir tadı oldu.Bu duyduğunuz sadece piyanoyla provadan bir an.Asıl videonun tamamı yarın akşam @ufaktefekcinayetler dizi hesabında ve youtube da yayınlanacak. Meraktayım' yazdı. Bahadır, sesi ile hayranlarından tam not aldı.

  • Magazin 16 Nisan 2018 13:12
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