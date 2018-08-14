Gökçe Bahadır aradığı aşkı komşuda buldu! İşte Yunan sevgilisi

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldız oyuncusu Gökçe Bahadır aradığı aşkı çok yakınında komşuda buldu. Geçtiğimiz aralık ayında Efe Duru ile ilişkisinin noktalayan Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüştüğü iddia edildi. Yiannis Magkos Maris içinde hizmet vermeye başlayan Manos adlı restoranın sahibi.

KİM BU YUNAN ÇOCUK YİANNİS MAGKOS:Oyuncunun, Magkos ile Vogue’un 100. sayısı nedeniyle temmuz başında D Maris’te düzenlenen özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri öğrenildi. Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu...