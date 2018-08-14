Gökçe Bahadır aradığı aşkı komşuda buldu!

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni bir aşka yelken açtı. Ufak Tefek Cinayetleri dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır'ın Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüştüğü iddia edildi.

Gökçe Bahadır aradığı aşkı komşuda buldu!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldız oyuncusu Gökçe Bahadır aradığı aşkı çok yakınında komşuda buldu. Geçtiğimiz aralık ayında Efe Duru ile ilişkisinin noktalayan Bahadır, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüştüğü iddia edildi. Yiannis Magkos Maris içinde hizmet vermeye başlayan Manos adlı restoranın sahibi.

18
Gökçe Bahadır aradığı aşkı komşuda buldu!

KİM BU YUNAN ÇOCUK YİANNİS MAGKOS:Oyuncunun, Magkos ile Vogue’un 100. sayısı nedeniyle temmuz başında D Maris’te düzenlenen özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri öğrenildi. Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu...

28
Gökçe Bahadır aradığı aşkı komşuda buldu!

Şubat 2014'te Montreux'da HIM'den Hospitality Management'da BBA ile mezun olan Yiannis Magkos, çocukluğunun geçtiği Sima Adası’nda kendi restoranını açtı.

38
Gökçe Bahadır aradığı aşkı komşuda buldu!

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro