Gökçe Akyıldız ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Geçen yıl temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan genç oyuncu, mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Gökçe Akyıldız, haberi Instagram'da 'hoş geldin oğlum' yazarak paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Gökçe Akyıldız şimdi de Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR? Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilendi. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Bir Tutam Baharat filminde Saimeisimli karakteri canlandıran Gökçe Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirdi. Bir sonraki deneyimini Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut programlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynadı.

