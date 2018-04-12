Gökçe Akyıldız ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle hafızalarımıza kazınan genç oyuncu Gökçe Akyıldız mart ayında anne oldu. Gökçe Akyıldız oğlunun fotoğrafını ilk kez Instagram hesabında paylaştı

Gökçe Akyıldız ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Geçen yıl temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan genç oyuncu, mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Gökçe Akyıldız, haberi Instagram'da 'hoş geldin oğlum' yazarak paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Gökçe Akyıldız şimdi de Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...

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Gökçe Akyıldız ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR? Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilendi. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Bir Tutam Baharat filminde Saimeisimli karakteri canlandıran Gökçe Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirdi. Bir sonraki deneyimini Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut programlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynadı.

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Gökçe Akyıldız ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

EZO GELİN DİZİSİNİN TEKGÜLÜ'YDÜ: 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandıran oyuncu, Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama dizilerinde de boy gösterdi. Oyunculuk kariyerinin en önemli çıkışını ise Hayat Devam Ediyor dizisinde gerçekleştirdi. Bizim Okul ve Kötü Yol dizilerinde ise bu deneyimini pekiştirdi.
2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, 2014 yılında bu projeyi tamamladı.

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Gökçe Akyıldız ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Gökçe Akyıldız, 2017 yılının başından beri Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Gökçe Akyıldız temmuz ayında Mustafa Özyurt ile evlendi.

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