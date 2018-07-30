Göğsünde iki kol ile doğdu şimdi tedavi olmayı bekliyor

Filipinli 14 yaşındaki Veronica Cominguez göğsünde büyüyen fazladan iki kol ile doğdu. Cominguez'in göğsünde gelişen bu kol ve parmakların anne karnında gelişimini tamamlayamayan ikiz kardeşinin olduğu anlaşıldı.

Genç kız, göğsünde bulunan kolları temizlediğini hatta tırnaklarını bile kestiğini söyledi. 14 yaşına kadar bu şekilde yaşayan kız için nihayet bölge halkı tarafından para toplandı ve yetkililerin organize etmesi sonucu operasyon için Tayland'a gönderildi.



