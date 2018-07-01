Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Şanlıurfa’da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi.

Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Şanlıurfa’da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi. Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen Unesco 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Göbeklitepe’nin Unesco Dünya Mirası Listesine kaydedilmesine karar verildi.

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Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Geçtiğimiz aylarda Unesco adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe’nin, uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için yürütülen yaklaşık 4.000 metrekarelik çelik çatı çalışması tamamlanarak ziyaretçilere açılmıştı.

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Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995’ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da tonlarca olan, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları yer alıyor.

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Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Bölgede yürütülen tadilat ve inşaat çalışmalarının sonra ermesinin ardından ziyaretçilere 5 TL olan giriş ücreti, Haziran başından itibaren 20 TL’ye yükseltilmişti. Göbeklitepe’nin de Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısı 18’e ulaştı.

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