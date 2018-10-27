Göbek deliğini aldırıp sevgilisine hediye etti! Yaptığı bununla da sınırlı değil...

Meksika'da Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'da yaşayan 23 yaşındaki Paulina Casillas Landeros, sevgilisine öyle bir hediye verdi ki tüm dünyada manşet oldu. Genç kadın ağrılı bir ameliyata girerek göbek deliğini aldırdı ve sevgilisine hediye etti.
Paulina Casillas, çevredekilerin yaşam tarzını onaylanmaasından rahatsızlık duyduğunda "bizi insan yapan şey" olduğu için göbek deliğini çıkarmaya karar verdi. Ancak aradan 3 yıl geçtikten sonra sevgilisinden ayrılınca, 'Seni seviyorum' mesajıyla birlikte verdiği hediyeden pişmanlık duydu.
Genç kadının sıradışı davranışları sadece göbek deliğini aldırmasından ibaret değil...
Genç kadın, daha önce de dilini ayırmış ve omurgasının iki tarafına piercing yaptırmıştı.
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