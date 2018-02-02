Göbeğinizden şikayetçiyseniz bu tarif tüm yağları eritecek!

Bazı insanlar ne kadar rejim yaparsa yapsın göbek bölgesindeki yağları bir türlü veremiyor. Eğer sizde göbek bölgenizde oluşan bölgesel yağlanmadan şikayetçiyseniz size vereceğimiz 1 haftada göbek eriten karışım tarifini uygulayabilirsiniz. Twitter

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Göbek bölgesinde meydana gelen yağlanma birçok insanın ortak problemleri arasında yer alır. Her türlü egzersizi ve bitkisel yöntemlerini denemenize rağmen bir türlü göbek bölgesinde ki yağlanmadan kurtulamıyorsanız size bir tarif önereceğiz. Twitter

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İşte bir haftada göbek eritmenize yardımcı olacak karışım tarifi: Malzemeler: Bir parça taze zencefil, 1 tutam kurutulmuş yapraklı yeşil çay, 5 adet nane yaprağı (taze olacak), 5 adet taze fesleğen yaprağı Twitter

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