Göbeğinizden şikayetçiyseniz bu tarif tüm yağları eritecek!

Göbeğinizden şikayetçiyseniz bu tarif tüm yağları eritecek!

Bazı insanlar ne kadar rejim yaparsa yapsın göbek bölgesindeki yağları bir türlü veremiyor. Eğer sizde göbek bölgenizde oluşan bölgesel yağlanmadan şikayetçiyseniz size vereceğimiz 1 haftada göbek eriten karışım tarifini uygulayabilirsiniz.

15
Göbeğinizden şikayetçiyseniz bu tarif tüm yağları eritecek!

Göbek bölgesinde meydana gelen yağlanma birçok insanın ortak problemleri arasında yer alır. Her türlü egzersizi ve bitkisel yöntemlerini denemenize rağmen bir türlü göbek bölgesinde ki yağlanmadan kurtulamıyorsanız size bir tarif önereceğiz.

25
Göbeğinizden şikayetçiyseniz bu tarif tüm yağları eritecek!

İşte bir haftada göbek eritmenize yardımcı olacak karışım tarifi: Malzemeler: Bir parça taze zencefil, 1 tutam kurutulmuş yapraklı yeşil çay, 5 adet nane yaprağı (taze olacak), 5 adet taze fesleğen yaprağı

35
Göbeğinizden şikayetçiyseniz bu tarif tüm yağları eritecek!

1 haftada göbek eriten karışım nasıl hazırlanır? İlk olarak bir kabın içerisinde içme suyunu atın ve kaynatın. Daha sonra içerisine vermiş olduğumuz malzemeleri ekleyip ocağın altını kapatın. 5 dk dinlendirdikten sonra içerisine tarçın ekleyip içebilirsiniz.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat