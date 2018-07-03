Göbeğini gören herkes hamileliğini tebrik etti ama işin aslı başka

FİLİPİNLER’de yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe'yi, gören herkes hamileliği nedeniyle tebrik ediyordu. Aslında bu tebrikler onun canını çok yakıyordu. Çünkü Marilyn Felipe ve karnı hakkındaki gerçekler sanıldığından daha başkaydı.

Göbeğini gören herkes hamileliğini tebrik etti ama işin aslı başka

FİLİPİNLER’de yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe'yi, gören herkes hamileliği nedeniyle tebrik ediyordu. Aslında bu tebrikler onun canını çok yakıyordu. Çünkü Marilyn Felipe ve karnı hakkındaki gerçekler sanıldığından daha başkaydı.

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Göbeğini gören herkes hamileliğini tebrik etti ama işin aslı başka

8 yıl önce, Filipinler’deki Mindanao adasında yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe kansere yakalandı. Felipe’nin yakalandığı kanser, karnını öyle bir şişirdi ki herkes onun hamile olduğunu düşünmeye başladı. Şimdiki haliyle sanki üçüzlere, sekiz aylık hamile gibi duruyor.

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Göbeğini gören herkes hamileliğini tebrik etti ama işin aslı başka

Felipe’nin yakalandığı kanser çok nadir görülen bir tür. Söz konusu miyom kanseri genelde iyi huylu olan miyomların, neden olduğu bilinmese de kötü huylu halde olması ile başlar. Bu kanser, kadınların rahminde oluşan miyomların, kötü huylu olması ve kanama veya şişkinliğe sebep olması ile görülüyor.



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Göbeğini gören herkes hamileliğini tebrik etti ama işin aslı başka

Felipe’nin yakalandığı kanser, karnını görenlerin onu üçüzlere hamileye sanacağı kadar şişirdi. Durumu ilk fark ettiğinde hamile olduğunu sandı, çok sevindi. Emin olmak için doktora gitti. Doktor ise kadına kötü haberi verdi. Talihsiz kadın miyom kanseriydi. Doktor operasyonla alabileceklerini söyledi. Fakat, operasyon 2000 dolara (9.335 TL) mal oluyordu.

Anne olma hayalleri yıkılan Felipe’nin o kadar parası yoktu ve tarlada çalışarak o kadar parayı da biriktiremezdi. Elinden geleni yapsa da, yıllar geçmeye başladı. Bu sırada karnı şişmeye ve hastalığı ilerlemeye devam etti. Maalesef ki, Felipe operasyon için gereken parayı biriktiremedi.

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