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Glisemik indeksi sıfır olan yiyecekler

Glisemik indeksi sıfır olan yiyecekler

Glisemik indeksi sıfır olan yiyecekleri arayanlar doğru yerdesiniz. elmaelma.com'un haberinde glisemik indeksi sıfır olan yiyeceklerin listesine ulaşabilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 00:30 - Güncelleme: 16-10-2018 00:30

Glisemik İndeks son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinin en tepesine oturmuş durumda. Peki nedir Glisemik İndeks, Glisemik İndeksi düşük yiyecekler neler? Glisemik İndeksi yüksek yiyeceklerle beslenmenin sakıncaları ne? Yanıtlar elmaelma.com'un haberinde...

Glisemik İndeks-Gİ kavramı, bir gıdanın kan şekerini yükseltme özelliğini ifade eder. Yani bir gıdanın Gİ'si ne kadar yüksekse kilo aldırma riski de o kadar artıyor. Bir de glisemik indeksi sıfır olan gıdalar var ki beslenmemizde imdadımıza yetişiyorlar. Biz de elmaelma.com olarak size glisemik indeksi sıfır olan yiyeceklerin listesini çıkardık. Tabi küçük bir not. Listedeki besinlerin glisemik indeksi sıfır olsada yanlış pişirme şekilleriyle Gİ'ler yükselebiliyor. O yüzden siz siz olun kızartma gibi sakıncalı pişirme yöntemlerinden kaçının.

İşte glisemik indeksi 'sıfır' olan yiyeceklerin listesi:

SEBZELER: Salatalık, patlıcan, çiğ havuç, sarımsak, yeşil fasülye, pırasa, marul, mantar, yeşil soğa, bamya, turp, kabak, brokoli, lahana, karnabahar, domates, limon.

MEYVELER: Avokado, badem, ceviz, fındık, ahududu.

ETLER: Derisiz tavuk ve hindi eti, tüm balıklar, kuzu eti, biftek, kalamar.

Kaynak: elmaelma.com

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