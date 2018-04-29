Gizlice görüntülendi inanılmaz skandal futbol diye topluyorlar...

Dünya git gide daha kötü bir hale mi geliyor dedirten görüntüler Afrika'dan geldi. Afrika'da genç futbolcuların 'köle' olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Gizlice görüntülendi inanılmaz skandal futbol diye topluyorlar...

Dünya git gide daha kötü bir hale mi geliyor dedirten görüntüler Afrika'dan geldi. Afrika'da genç futbolcuların 'köle' olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Gizlice görüntülendi inanılmaz skandal futbol diye topluyorlar...

Skandala ilişkin detaylar ise şöyle: Laos'taki Champasak United kulübüne getirilen Batı Afrikalı çok sayıda oyuncuya 'futbol akademisine' getirildi süsü verildi. Ancak futbolcuların kulübe getirilmesi konusunda birçok şüphe oluşmaya başladı.

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Gizlice görüntülendi inanılmaz skandal futbol diye topluyorlar...

Oyuncular 'köle' gibi satıldıklarından haberizdi. Hepsine onlara bu konuda bilgi verilmeden altışar yıllık sözleşmeler imzalatıldı. Bu sayede çocukların yasal olarak ülkelerine dönmelerinin önü kapatıldı.

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Gizlice görüntülendi inanılmaz skandal futbol diye topluyorlar...

Sözleşmede oyunculara kalacak yer ve maaş sözü verilmişti. Ancak hiçbirine ödeme yapılmadığı gibi kalacak bir yer de verilmedi.

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